Tim: De Puyfontaine nominato presidente

L'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine, e' stato nominato nuovo presidente di Telecom Italia. E' quanto si apprende da una fonte che precisa che il manager conservera' la carica di ceo del colosso francese dei media.

De Puyfontaine, mio impegno nell'interesse tutti i soci

"Sono felice e onorato di essere stato nominato presidente esecutivo di Telecom Italia. So che si tratta di un impegno che mi assorbira' a fondo, ma so anche di poter contare sull'aiuto di un team di persone e di collaboratori di primissimo piano e di altissimo livello professionale. In particolare Giuseppe Recchi e Flavio Cattaneo che ringrazio personalmente". Sono le prime dichiarazioni rilasciate da Arnaud De Puyfontaine al termine del cda che lo ha nominato nuovo presidente della compagnia telefonica. "Colgo questa occasione per ribadire che l'impegno e dell'azionista che rappresento, Vivendi, e' sul lungo periodo, per il bene di Telecom Italia. Il nostro progetto di sviluppo e' ambizioso e nell'interesse di tutti gli azionisti", ha aggiunto il neo presidente lasciando la sede della societa'. "Il nuovo motto d'ora in avanti sara': #timavantitutta! Buon 2 giugno a tutti", ha concluso De Puyfontaine.