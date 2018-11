Tim, ecco chi è Luigi Gubitosi: uomo di numeri e grande risanatore

Uomo di numeri con la fama di grande risanatore. Luigi Gubitosi, commissario straordinario di Alitalia, sarà il nuovo Ad di Tim. Il Cda dell'azienda per la nomina del nuovo Ad dopo la revoca di Amos Genish è già convocato per il prossimo 18 novembre. Nato a Napoli, classe 1961, Gubitosi lo scorso maggio è entrato nel cda di Tim, accanto all'incarico alla cloche della compagnia area assunto esattamente un anno prima.

Manager di lungo corso ha una significativa esperienza anche nel campo delle Tlc: dal 2007 al 2011 è stato amministratore delegato di Wind Telecomunicazioni, dopo essere entrato nalla società nel 2005 con la carica di Chief Financial Officer. In precedenza era stato direttore generale Rai dal luglio 2012 all'agosto 2015, prima di Antonio Campo Dall'Orto. Laurea in Giurisprudenza all'Università Federico II della capitale campana, studi alla London School of Economics con Mba all'Insead di Fontainebleau, nel suo curriculum compaiono gruppi del settore delle Tlc ma anche auto e banche. Gubitosi ha ricoperto diversi incarichi nel gruppo Fiat tra il 1986 e il 2005: direttore finanziario, vicepresidente e responsabile Tesoreria del gruppo.

E' stato presidente del cda di Fiat Partecipazioni e membro del cda di Fiat Auto, Ferrari, Cnh, Iveco, Itedi - Italiana Edizioni, Comau e Magneti Marelli. Membro anche del cda del fondo pensione dei metalmeccanici Cometa e del Comitato organizzatore delle Olimpiadi degli scacchi svoltesi a Torino nel 2006. Nel 2011 viene designato country manager e responsabile del corporate investment banking della Bank of America per l'Italia. È professore nel corso avanzato di Finanza Aziendale presso l'Università Luiss Guido Carli dove ha insegnato anche Strategie d'Impresa.