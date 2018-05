Tim: Elliott conquista il cda e batte Vivendi per 10 membri su 15

Cambio al vertice di Tim. E' stata la lista proposta da Elliott quella piu' votata dai soci riuniti in un'infuocata assemblea per il rinnovo del cda. Il fondo ha vinto con il 49,84% dei voti, battendo la lista di Vivendi che ha ottenuto il 47,18% dei voti. A Elliott vanno 10 consiglieri, a Vivendi i restanti 5.

In cda entrano quindi i nomi della lista Elliott: Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini e Rocco Sabelli. Della lista di Vivendi, invece, entrano incda Amos Genish e Aranud De Puyfontaine, insieme agli indipendenti Marella Moretti, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo.

Immediata la reazione in Borsa dove il titolo, che segnava fino alla vittoria di Elliott una perdita di circa l'1%, hanno invertito la rotta e ora guadagnano lo 0,9%.

"La vittoria di oggi per la lista indipendente manda un segnale forte all'Italia e, oltre a dimostrare che gli investitori impegnati non accettano un governo societario scadente, si apre la strada alla massimizzazione della creazione di valore per tutti gli azionisti di Tim", ha commentato in una nota il fondo Elliott.

"Saremo molto attenti e vigili affinche' la strategia di Tim non cambi", ha affermato il Direttore della Comunicazione di Vivendi, Simon Gillham, subito dopo il voto dei soci. "Siamo azionisti di lungo termine e con un profilo industriale", a supporto della "strategia di Amos Genis", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva della possibilita' di ridurre la proprio quota in Tim (23,94%) alla luce del risultato arrivato dagli azionisti in assemblea.Sulle possibili dimissioni di Amos Genish, amministratore delegato uscente e direttore generale di Tim, al prossimo cda di lunedi', il direttore della Comunicazione di Vivendi si e' trincerato dietro un "no comment". Lunedi' si riunira' per la prima volta il nuovo board per la distribuzione delle deleghe. In un comunicato stampa ufficiale, infine, Vivendi ha sottolineato che "adottera' tutte le misure necessarie per preservare il valore della compagnia telefonica ed evitare il suo smantellamento".

Un'assemblea infuocata che ha visto numeri record di partecipazione: prima dell'inizio delle votazioni l'affluenza di azionisti presenti ha raggiunto quota67,15% del capitale. Si tratta del record assoluto per la societa'. I soci hanno approvato con il 95,53% la determinazione a 15 dei membri del cda, mentre con il 95,3% dei voti favorevoli e' stata approvata in 3 anni la durata in carica dei consiglieri.

Il clima avvelenato dell'assemblea ha costretto Franco Bernabe', al termine delle repliche dei soci, a denunciare i "toni deplorevoli di alcuni commenti" dei piccoli azionisti, con "alcune allusioni antisemite inaccettabili che non sono mai state sentite in questa assemblea. Mi dispiace che questa sia stata un'occasione per farlo", ha sottolineato il vice presidente.