Tim, Genish: impegnato al 100% nel rilancio e nel piano industriale

''Sono impegnato al 100% nel rilancio di Tim e nella messa a punto del piano industriale al 2020 che rappresenta per me un progetto personale e professionale di lungo periodo". Lo afferma l'ad di Tim Amos Genish in merito alle indiscrezioni circolate su un possibile ricambio al vertice dell'azienda. Anche il presidente esecutivo Arnaud de Puyfontaine spiega che "a nome del Cda di Tim, e come amministratore delegato del principale azionista confermo la totale fiducia nei confronti di Amos Genish, del quale condividiamo la strategia e visione. Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti finora e certi che Amos porterà avanti il rilancio di Tim con l'entusiasmo che ha sempre dimostrato''.