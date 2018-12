TIM comunica che dal 7 gennaio 2019 Giovanni Moglia entra a far parte del Gruppo, con il ruolo di Chief Regulatory Affairs a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Luigi Gubitosi.Moglia vanta una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni, avendo in passato ricoperto importanti ruoli in Antitrust, TIM, Wind e Fastweb dove era a capo della funzione Legal & Regulatory Affairs dal 2000.