Tim, Gubitosi amministratore delegato. Nomina del cda. Vivendi vota contro

Tim: da Rai ad Alitalia, chi e' il nuovo a.d Gubitosi

Luigi Gubitosi, il nuovo amministratore delegato di Tim, e' nato a Napoli il 22 maggio 1961. Emerso vincitore dalla sfida con Alfredo Altavilla per la guida dell'azienda delle telecomunicazioni, condivide con il manager un passato nel gruppo Fiat: fra il 1986 e il luglio del 2005 e' stato chief financial officer, vice presidente e responsabile Tesoreria di gruppo; e' stato anche presidente del consiglio di amministrazione di Fiat Partecipazioni e membro dei cda di Fiat Auto, Ferrari, Cnh, Iveco, Itedi, Comau e Magneti Marelli. Il manager e' poi stato a.d. di Wind fino al 27 aprile 2011, portando la compagnia telefonica 'arancione' al traguardo dei 20 milioni di abbonati. Da li' un breve passaggio in Bank of America, di cui e' stato responsabile del corporate investment banking per l'Italia, prima di diventare - a luglio 2012 - direttore generale della Rai, voluto dall'allora presidente del Consiglio Mario Monti. Durante il suo mandato alla guida della tv di Stato, fra le operazioni da ricordare e' da annoverare senza dubbio la quotazione di Rai Way, la societa' delle torri. Nel 2017 - assieme a Enrico Laghi e Stefano Paleari - viene nominato, dall'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, commissario straordinario di Alitalia in seguito all'esito negativo della consultazione referendaria dei lavoratori Alitalia per l'approvazione del pre-accordo siglato tra sindacati e azienda, carica che ricopre tuttora. Sul fronte degli studi (liceo gesuita a Napoli), Gubitosi ha ottenuto il master in Business administration all'Insead di Fontainebleau, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Universita' Federico II di Napoli e studi di Economia presso la London School of Economics. Ha anche insegnato Finanza Aziendale Internazionale all'Universita' Luiss 'Guido Carli'. Inoltre, Gubitosi e' stato componente del consiglio di amministrazione di Cometa, il fondo pensione dei metalmeccanici. Nel suo curriculum anche il ruolo di componente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Scacchi di Torino 2006. Descritto come schivo e riservato, tanto da sembrare piu' torinese che partenopeo, Gubitosi e' sposato dal dicembre del 1994 con Maria Ludovica Tosti di Valminuta. Dal matrimonio e' nato un figlio (Edoardo), oggi adolescente.

Tim: integrazione e rilancio, doppia sfida di Gubitosi

Luigi Gubitosi e' il nuovo amministratore delegato di Tim, il quarto a succedersi alla guida della principale azienda di telecomunicazione del Paese in poco piu' di 2 anni e mezzo. Dalla crisi di Alitalia - di cui attualmente e' assieme a Enrico Laghi e Stefano Paleari commissario straordinario - Gubitosi passa alla non certo semplice gestione di Tim, con i primi due azionisti sul piede di guerra, ovvero Vivendi ed Elliott, rispettivamente al 23,9 e al 9 per cento circa del capitale sociale. In questo scenario, si colloca l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle per l'integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber, un percorso, secondo i desiderata del governo, che porterebbe alla nascita di un player unico, magari a controllo pubblico. Un processo, inoltre, che pone seri dubbi anche sul fronte occupazionale: si parla di circa 22 mila addetti Tim che potrebbero essere interessati da un pesante piano esuberi, tanto che i sindacati hanno gia' indetto un presidio dei lavoratori giovedi' prossimo davanti alla sede del ministero dello Sviluppo Economico retto da Luigi Di Maio. Oltre ai temi di natura 'politica' e 'sindacale' tipici di un 'incumbent', il nuovo amministratore delegato deve far fronte anche gli aspetti piu' prettamente finanziari, tra il cronico problema dell'indebitamento e una marginalita' da traffici telefonici messa sempre piu' a dura prova. Sul tavolo dell'a.d. i dossier relativi alle cessioni di Persidera e della 'delicata' Sparkle, oltre alla possibile valorizzazione della controllata Inwit. Da gestire anche il capitolo Tim Brasil, l'ultimo 'possedimento coloniale' di Tim. A fare da cornice a questo quadro, anche lo sbarco massiccio sul mercato italiano delle compagnie telefoniche 'low cost' come Iliad e Ho che stanno erodendo sempre piu' spazi e margini ai colossi della telefonia, anche se Tim sta dimostrando di reggere meglio rispetto ai competitor tradizionali, come dimostrato dall'ultima trimestrale approvata lo scorso 8 novembre, l'ultima 'firmata' da Amos Genish, l'amministratore delegato sfiduciato dal suo board.