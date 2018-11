Tim: Gubitosi in pole su Altavilla. Di Maio: vogliamo player unico della rete

TIM: SALVINI, ESPROPRIO? FATEMI LEGGERE EMENDAMENTO POI RISPOSTA

"Fatemelo leggere poi vi do una risposta". Così il ministro e vicepremier, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se fosse favorevole all'ipotesi di un esproprio della rete Tim per creare un player unico infrastrutturale, come paventerebbe un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al decreto fiscale.

Tim: Gubitosi in pole su Altavilla con 7 voti

Proseguono le consultazioni all'interno di Elliott per arrivare alla scelta del nuovo amministratore delegato di Tim. Al momento, secondo quanto risulta all'Agi, i 10 consiglieri che fanno riferimento al fondo statunitense sono divisi: in 7 appoggiano Luigi Gubitosi, due si sono espressi per Alfredo Altavilla e uno e' incerto. Sembra invece scontato il no dei 5 consiglieri espressione di Vivendi a qualsiasi candidato scelto da Elliott.

Tim: Di Maio, non interferiamo,vogliamo player unico della rete

"Non c'e' nessuna preferenze sui nomi, saremo laici e chiunque sara' scelto sara' l'amministrazione delegato con cui interloquiremo". Cosi' il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, risponde alla domanda se abbia preferenze tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla come futuro ad Tim.

