Tim: in dirittura d'arrivo l'accordo con F2i su vendita Persidera

E' in dirittura d'arrivo, come risulta all'agenzia Radiocor, l'accordo tra Tim e il fondo F2i per la cessione di Persidera, la società delle frequenze digitali controllata al 70% dal gruppo telefonico. L'altro 30% di Persidera è in mano al gruppo editoriale Gedi. Tim ha la partecipazione iscritta a bilancio per circa 133 mi­lioni. Il gruppo Gedi l'ha iscritta per 90 milioni a bilancio.

Nelle settimane scorse si è parlato di una cifra complessiva per la vendita dell'intero capitale di Persidera di circa 240 milioni. Gedi in passato aveva bocciato i tentativi di ces­sione avviati da Telecom, in un caso dicendo no a una proposta arrivata proprio da F2i in tandem con Rai Way.