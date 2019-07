Tim, l'intesa con Vodafone entro fine luglio. Il 1/8 il board

L'accordo con Vodafone entro fine luglio e in cda il 1 agosto. Luigi Gubitosi, ceo di Tim sarebbe intenzionato a siglare l'accordo con Vodafone sulle torri di trasmissioni entro la fine di luglio, vale dire prima del consiglio di amministrazione della società telefonica.

In particolare, secondo i rumors del Sole, l'operazione coinvolgerebbe Inwit, società quotata al MidCap e attiva nelle infrastrutture per le tele Luigi Gubitosi ha anche smentito l'ipotesi relativa alla possibilità di cedere le attività di data center, mentre ha ribadito la volontà di trovare un partner finanziario per il credito al consumo.