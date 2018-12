Tim, la guerra Elliott-Vivendi finisce in stand by

Il primo cda di Tim dell'era Gubitosi si risolve con un nulla di fatto, almeno sul fronte della guerra sotterranea ma non troppo tra Vicendi ed Elliott. La riunione del board aveva all’ordine del giorno gli sviluppi su alcuni dossier, dopo una prima ricognizione del manager in arrivo da Alitalia, che si è insediato due settimane fa alla guida del gruppo telefonico.

Il cda però, secondo i rumors trapelati, non sarebbe invece arrivato ad alcuna conclusione sul conferimento dell’incarico dell’incarico ai nuovi revisori tramite l’assemblea dei soci, una questione che è stata trattata ma senza arrivare a una determinazione.

Secondo quanto scritto dal Corriere la pratica verrà con ogni probabilità espletata in primavera con l’assemblea ordinaria prevista per l’11 aprile. A meno che Vivendi non decida di passare dalle parole ai fatti, forzando Tim a convocare i soci. Ma almeno per il momento non sembra esserci l’intenzione. Anche in Tim è Natale, insomma.