Tim, la rete in una societÃ . Cosi BollorÃ¨ ricuce con Roma

di Andrea Deugeni

e Luca Spoldi

Una soluzione, quella per Tim, che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che l'attuale Ceo Amos Genish ha voluto mettere nero su bianco nel piano industriale in modo da dare un segnale forte alle forze politiche che dopo il 4 marzo dovranno dare vita a un nuovo governo in Italia. Il piano industriale che Tim varerà il 6 marzo conterrà anche il disegno del destino della rete italiana. Un fattore, la cui incertezza in questi mesi ultimi mesi, oltre alla più o meno elevata visibilità degli utili, ha pesato sull'andamento del titolo (nonostante il forte rimbalzo odierno: +4,85% a metà seduta) della compagnia telefonica italiana. Andamento che segna un meno 15% circa nel bilancio borsistico annuale.





"Abbiamo presentato un'ipotesi di evoluzione volontaria del modello si separazione delle rete, risultato dell'importante lavoro di collaborazione avviato con l'Agcom. Si tratta di una proposta che porterebbe alla creazione di un'entità legale separata controllata al 100% da Tim, con un alto livello di corporate governance", ha spiegato l'amministratore delegato di Telecom Italia al termine dell'incontro con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che si è tenuto stamattina al Mise. Un confronto che "è stato molto positivo", ha aggiunto il manager israeliano.

Oltre a lasciarsi definitivamente alle spalle le tensioni con Palazzo Chigi e l'AgCom, la soluzione sulla rete, da implementare poi nel futuro, adottata da Genish consentirebbe anche a Telecom d'incamerare preziosa liquidità per abbattere il debito una volta aperto il capitale della società contenente l'infrastruttura e a garantire al gruppo un alleggerimento regolatorio.





Gli analisti di Medibanca Securities sottolineano infatti come il capitale della newco interamente detenuto da Tim in un secondo momento potrebbe aprirsi a terze parti. Al riguardo è ancora presto per capire se si tratterà di fondi di private equity o di operatori industriali (come OpenFiber) o di Cassa Depositi e Prestiti, anche perché con le elezioni in arrivo a Roma, in casa Tim-Vivendi è probabile vogliano attendere il prossimo inquilino di Palazzo Chigi prima di definire questi dettagli.



Con la separazione della rete il mercato secondo Mediobanca “comincerà ad apprezzare la massiccia sottovalutazione del resto del business”, facendo emergere un maggior valore per gli azionisti, anche perché la società sta accelerando sul miglioramento qualitativo della propria offerta di servizi. Non solo: con un debito che potrà calare grazie ai proventi dell’apertura del capitale della newco a terze parti e flussi di cassa importanti (4,29 miliardi nel 2016, 3,25 miliardi nei primi 9 mesi del 2017), Telecom Italia potrebbe diventare una preda appetibile per i grandi colossi europei e mondiali. Il business dà segni di vitalità, liberando free cash flow grazie alla forte cura dei costi messa in cantiere nel 2017.

Prevarrà a quel punto l’interesse di Vivendi di fare di Telecom Italia (e Mediaset) il perno di una futura “anti Netflix” europea, o arriverà un’offerta di quelle a cui non è possibile dire di no (da quando sono entrati, i francesi hanno visto il titolo Tim deprezzarsi del 40% circa)? Anche in questo caso la sensazione è che molto dipenderà dall’esito della tornata elettorale del 4 marzo prossimo e dalla possibilità che il Centrodestra, e segnatamente Silvio Berlusconi, torni ad avere voce in capitolo nella determinazione della politica industriale italiana in tema di difesa delle infrastrutture strategiche e ridefinizione del mercato allargato delle telecomunicazioni e media.