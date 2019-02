Tim, le mosse di Gubitosi in attesa del cda. Rumors

Quali potrebbero essere le principali linee guida del piano industriale che il numero uno di Telecom Italia/Tim illustrerà al consiglio di amministrazione della compagnia telefonica in programma oggi? Se qualsiasi ipotesi sul futuro della rete appare non ancora percorribile, altre ipotesi relative operazioni straordinarie (peraltro già prese in considerazione nella passata gestione di Amos Genish) sembrano meno improbabili.

Secondo i rumors se tra le priorità c’è la riduzione del debito, una via facile per cominciare a intaccare la montagna sarebbe quella di monetizzare una parte della partecipazione detenuta in Inwit, che in Borsa capitalizza più di 4 miliardi. Tuttavia, fa notare il Sole 24 Ore, se l’idea è quella di esplorare possibili collaborazioni come si sta facendo con Open fiber - allora meglio non allentare la presa sul 60% della società delle torri mobili.