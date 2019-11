Tim-Open Fiber, spuntano due newco per la fibra. Rumors

Spuntano due nuove società per facilitare la creazione di una rete in fibra sotto il cappello di Tim-Open Fiber. I rumors di queste ore parlano della volontà degli azionisti e degli advisor Rothshild, Unicredit e Jp Morgan di separare in due diverse newco le attività in perdita da quelle di mercato, con le prime che stanno beneficiando di aiuti pubblici perché non autosufficienti.

Secondo il Messaggero, l'obiettovo sarebbe quello di aggirare lo scoglio Antitrust, paventato da alcuni fondi internazionali azionisti. E dunque, per le cosiddette aree nere si darebbe vita a una joint venture in cui confluirebbero le attività di Open Fiber. Parallelamente si andrebbe a costituire una società per le aree bianche. Tra gli operatori contattati, scrive ancora il quotidiano romano, ci sarebbe F2i. Il fondo potrebbe addirittura agire da solo oppure facendo da capofila. Fra gli altri nomi contattati dagli advisor ci sono Ardian, Antin, Adia, Macquarie, Gic, Psp, Cppib e Cic.

La cessione del controllo della rete da parte di Tim contribuirebbe anche ad archiviare il procedimento Antitrust in corso che, qualora arrivasse a sanzione, potrebbe avere un impatto sino a 600 milioni sui conti del gruppo guidato da Luigi Gubitosi.