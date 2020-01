Tim, Palermo "riannoda i fili" della Rete. Gli incontri con Gubitosi e Starace

Tim, Cassa depositi e prestiti ed Enel tornano al tavolo per il futuro assetto della rete unica. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, ieri i vertici delle tre società, Fabrizio Palermo di Cdp, Francesco Starace dell’Enel e Luigi Gubitosi di Tim, si sono incontrati per fare un punto dopo la pausa natalizia, dopo aver siglato a giugno dell’anno scorso un accordo di riservatezza per discutere la possibile integrazione tra Open Fiber e la rete di Tim.



Una ripresa del dialogo, ricorda il quotidiano di via Solferino, che arriva dopo una fase di incertezza sul futuro assetto della società unica, a cui ha contribuito anche un lungo “paper” pubblicato dal presidente di Open Fiber, Franco Bassanini in cui sconsigliava di lasciare il controllo della rete in fibra ottica all’ex monopolista, e prima ancora dalla frenata di Storace sulla vendita della quota in OF. Palermo, che ha il 50% come Cdp in Open Fiber e il 9,7% di Tim è il regista dell'operazione assieme a Gubitosi e ha incontrato separatamente prima il Ceo del gruppo telefonico e poi quello del colosso elettrico.



Intanto, a dicembre sono arrivate agli advisor Vitale & Co. e Rothschild le manifestazioni di interesse dei fondi infrastrutturali e di soggetti istituzionali per un coinvestimento nella futura società, sollecitato da Tim: si sarebbero fatti avanti Goldman Sachs, Kkr, Ardian, Macquarie, Allianz Infrastructure e un’altra manciata di big internazionali. Una prima short list potrebbe arrivare entro la fine del mese di gennaio.