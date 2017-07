Tim, per Cattaneo buonuscita da 25 milioni di euro

La buonuscita di Flavio Cattaneo ammonta a 25 milioni di euro: lo si legge in una nota di Tim al termine del Cda. "L'accordo prevede l'erogazione al dott. Cattaneo, alla cessazione del rapporto, dell'ammontare lordo di 22.9 milioni di euro a titolo di transazione riferiti ai compensi dovuti al Dott. Cattaneo sulla base del suo contratto con la Societa', considerati in particolare il cosiddetto Special Award e l'Mbo, in relazione all'attivita' gia' resa come amministratore e al valore che risulta creato sulla base dei dati oggi disponibili".

L'accordo, inoltre, prevede, prosegue la nota, "l'erogazione al Dott. Cattaneo dell'importo lordo di 2.1 milioni di euro a titolo di corrispettivo di un patto di non concorrenza, di non sollecitazione e non storno della durata di un anno nei confronti dei principali concorrenti di Tim in Italia e in Brasile, soggetto a claw-back in caso di violazione di tali obblighi (nonche' il trasferimento di alcuni strumenti aziendali)".

Tim specifica inoltre che Cattaneo detiene oggi 1.500.000 azioni ordinarie della societa'. Tim, si legge ancora nella nota diffusa al termine del Cda durato un'ora e mezza, "informa che il consiglio di amministrazione ha approvato a maggioranza (previo parere favorevole a maggioranza del Comitato Nomine e Remunerazione, espresso anche ai sensi della Procedura per l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza, stante la qualifica come parte correlata dell'Amministratore Delegato) un accordo transattivo avente ad oggetto la cessazione, con effetto dal 28 luglio, di Flavio Cattaneo dalla carica di amministratore delegato (in quanto tale membro altresi' del Comitato Strategico) e dal rapporto come Direttore Generale (con effetto dal 31 luglio p.v.)". Il Collegio Sindacale "ha espresso parere non favorevole, non vincolante".

L'importo riconosciuto all'ad Flavio Cattaneo, pari a 25 milioni di euro, e' quindi composto da due macro voci. La prima, pari a 2,1 milioni di euro, consiste in un patto di non concorrenza della durata di 12 mesi. La seconda, pari a 22,9 milioni di euro, include gli emolumenti variabili gia' maturati relativi all'anno in corso, nonche' i bonus anch'essi gia' maturati relativamente al superamento dei risultati cosi' come previsto dallo Special Award per il 2016 e per il 2017. In particolare, spiegano fonti finanziarie, secondo quanto gia' indicato nella Relazione sulla Remunerazione relativa al 2016 approvata dall'assemblea dello scorso 4 maggio, Cattaneo ha maturato oltre 10 milioni di euro (di cui 8.422 milioni in azioni) relativamente allo Special Award per il 2016. In considerazione dei risultati del 2017 a oggi raggiunti, che gli analisti prevedono in forte crescita e che saranno annunciati dopo il cda di giovedi' prossimo - l'Ebitda cumulativo aggiuntivo rispetto al Piano e' ampiamente al di sopra del miliardo di euro - e quindi al di fatto completamento del turnaround richiesto a Cattaneo, e' presumibile che l'importo del 2017 non si sia discostato da quello del 2016. Merita di essere ricordato che, in base ai termini dello Special Award e al suo contratto, Cattaneo avrebbe potuto ottenere sino a 50 milioni di euro, a conferma della consensualita' dell'accordo. Secondo quanto si apprende, Tim e' stata assistita dallo Studio Marchetti, Cattaneo dagli avvocati Fabrizio Daverio e Giuseppe Lombardi.