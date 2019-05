Tim-Persidera, è fatta. Sì a F2i. Rumors

Tim dice sì a F2i su Persidera. Secondo i rumors mancherebbero alcuni dettagli finali e le firme, per i quali potrebbe volerci ancora una settimana di tempo o forse due, ma l’accordo sarebbe stato raggiunto. Il fondo infrastrutturale ha valutato fin dall'inizio 240 milioni il 100% della società che controlla i multiplex. L'ok all'operazione si dovrebbe tradurre per Tim in un incasso di 168 milioni.

Alla finestra è rimasta Rai Way: "Noi assistiamo da spettatori, è un processo complesso che va avanti da molti mesi, stiamo guardando", aveva dichiarato una decina di giorni fa, a margine dell'assemblea di Rai Way, l'amministratore delegato Aldo Mancino.

Dopo il "congelamento" del dossier, lo scorso 21 febbraio, ricorda MF-Milano Finanza in occasione della presentazione del piano strategico 2019-2021, Tim aveva reso noto di aver ricevuto un'ulteriore offerta non vincolante su Persidera e di aver avviato una trattativa esclusiva.