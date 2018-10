Tim pronta a chiudere con iSquare per Persidera

Avanti tutta su Persidera, la controllata che Telecom Italia intende valorizzare. Il gruppo tlc guidato da Amos Genish, azionista al 70% della società infrastrutturale e il socio di minoranza Gedi (al 30%) starebbero valutando le offerte di ISquare, che mette sul piatto 250 milioni per l’asset, e di Rai Way, che però offre solo 200 milioni per l’infrastruttura.

L’obiettivo, rivela oggi Milano Finanza, del gruppo tlc sarebbe quello di arrivare ad avviare la trattativa in esclusiva con una controparte entro il 31 ottobre. L’impostazione pare essere condivisa anche dall’azionistdi minoranza di Persidera, il gruppo Gedi.

Pensare che proprio lo scorso 25 ottobre Rai Way aveva comunicato aver sottoposto ai soci di Persidera un’offerta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l’acquisizione dell’infrastruttura di rete e delle relative attività di tale società mentre lo scorso inverno l'offerta congiunta con F2i per la società dei multiplex era stata scartata per l'opposizione di Gedi.