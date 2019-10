Tim, Rossi a un passo dalla presidenza. Rumors : manca l'ok solo di Cdp

La disponibilità è stata data, senza riserve. Ora servono ancora alcuni passaggi per poter “blindare” la nomina, che al momento sembra vicina ma non del tutto scontata, perché manca ancora, a quanto risulta, il via libera definitivo della Cdp. Ma secondo le indiscrezioni Salvatore Rossi è sempre più vicino alla presidenza di Telecom anche perché gli ex belligeranti Elliott e Vivendi avrebbero trovato l’allineamento sulla nomina dell’ex direttore generale della Banca d’Italia.



Un profilo di garanzia che visti i difficili passaggi societari, soprattutto sulla questione Rete che richiede un fitto dialogo con il gruppo di orbita pubblica Open Fiber, rassicura tutti gli azionisti. Domani si riunirà il comitato nomine presieduto da Alfredo Altavilla, che ha il compito di preparare la proposta da sottoporre al consiglio. Consiglio già in agenda per lunedì 21 ottobre. L’esito della riunione dirà se Rossi verrà nominato oppure proseguirà l’interim di Michele Valensise.