Tim, vertice a Palazzo Chigi sulle deleghe

Un vertice all'ultimo minuto a Palazzo Chigi in vista del delicato consiglio di oggi in cui Tim, dopo il ribaltone dello scorso 4 maggio (Elliott ha ottenuto 10 consiglieri) distribuirà le deleghe. Ma soprattutto, questa mattina il nuovo presidente di Tim, Fulvio Conti, andrò a Palazzo Chigi per incontrare il comitato golden power, con cui il governo si assicura un controllo di massima sugli asset più strategici del gruppo, come la rete.

Non state infatti ancora assegnate, scrive il Corriere della Sera, le deleghe più sensibili non sono state ancora assegnate. Come quella per Sparkle, la società che gestisce i cavi sottomarini di Tim. Un nodo che verrà a quanto pare sciolto solo proco prima del board, convocato per questo pomeriggio, dopo che per l'appunto Conti si sarà chirito con l'esecutivo.