Tim, vertice s Parigi Cdp-Vivendi. Bollorè punta al ribaltone in Cda. Rumors

Nella giornata di lunedì si è tenuto a Parigi un incontro tra Cassa Depositi e Prestiti e Vivendi. L’obiettivo della Cdp, dicono i rumors, era avviare il discorso sulle prospettive strategiche della comune partecipata Telecom Italia che - nei desiderata della Cdp, declinati pubblicamente - si vorrebbe sposare con Open Fiber per accelerare l’ammodernamento della rete fissa nazionale.

La media company francese, però, vorrebbe innanzitutto una svolta nel consiglio di amministrazione, ponendo come precondizione per discutere qualsiasi sviluppo un rimpasto del board che metta che metta Elliott in minoranza.

Secondo il Sole24Ore sarebbe stata riproposta la formula sette più sette più uno, dove l’uno sarebbe il presidente designato da Cdp in funzione di ago della bilancia e sette ciascuno i consiglieri espressi dai due blocchi azionari in lite. Attualmente Elliott ha in la maggioranza di 10 su 15 nel board mentre Vivendi è in minoranza con 5 amministratori.