Tim, Vivendi chiede assemblea e propone Bernabè e Galateri in cda

Il gruppo Vivendi ha scritto oggi al consiglio di amministrazione di Telecom Italia "per spingerlo a convocare una assemblea degli azionisti il prima possibile per nominare i nuovi revisori". Secondo quanto informa una nota, Vivendi ha anche richiesto che l'agenda dell'assemblea includa una votazione sulla revoca di cinque membri del Consiglio di Amministrazione presenti nella lista di Elliott "che hanno mostrato in modo sostanziale una mancanza di indipendenza e del rispetto per le piu' basilari e fondamentali norme di corporate governance, con conseguenze negative sull'organizzazione e sull'immagine di Telecom Italia". I membri del Consiglio di Amministrazione interessati dalla revoca sono Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti. Per sostituirli, Vivendi propone i nomi di Flavia Mazzarella, Franco Bernabe', Gabriele Galateri di Genola, Rob van der Valk e Francesco Vatalaro. Si tratta, scrive la nota, di membri "tutti indipendenti, con forti competenze ed esperienze consolidate".