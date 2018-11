Tim: Vivendi, serve un'assemblea a breve per i revisori

Vivendi va in pressing, serve a breve un'assemblea di Tim per i revisori. "Per una società delle dimensioni di Tim sarà difficile rimanere senza revisori dopo il 31 di dicembre, soprattutto considerando tutti i recenti problemi di governance che hanno portato al licenziamento del Ceo. Per questo, i consiglieri di Elliott dovranno probabilmente chiamare un'assemblea in tempi molto rapidi, senza aspettare aprile" dichiara un portavoce del gruppo francese, primo azionista di Tim.