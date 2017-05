TIP, patrimonio netto consolidato a oltre 499 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito “TIP” - tip.mi), investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi 11 maggio 2017 a Milano, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2017.



Risultati consolidati al 31 marzo 2017 Nei primi tre mesi del 2017 l’utile consolidato ante imposte del gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito “Gruppo TIP”) supera i 17 milioni di euro, rispetto ai circa 2,7 milioni di euro del primo trimestre 2016.



Tale risultato ha beneficiato - per circa 20 milioni di euro - della plusvalenza sulla cessione di azioni Prysmian realizzata dalla collegata Clubtre S.p.A. in gennaio.



I ricavi per attività di advisory nel periodo sono stati di 1,5 milioni di euro rispetto a circa 1,2 milioni di euro nel primo trimestre 2016, mentre i costi operativi hanno avuto nel periodo un andamento in linea con quello del primo trimestre 2016, ad eccezione dell’incremento degli oneri per gli amministratori esecutivi che, essendo correlati alle performance della società, sono aumentati rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio precedente essenzialmente in funzione dei risultati economici conseguiti.



Il patrimonio netto consolidato ha superato i 499 milioni di euro, dai 437 milioni di euro del 31 dicembre 2016.



Al 31 marzo 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP - tenuto conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 - era negativa per circa 172,7 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 199,2 milioni al 31 dicembre 2016.



L’attività di investimento di TIP è proseguita nel primo trimestre 2017 con la citata sottoscrizione dell’aumento di capitale di Digital Magics e con l’accordo firmato nel mese di marzo 2017 da Asset Italia 1 (veicolo costituito ad hoc da Asset Italia per l’operazione) con i soci di Alpitour per la sottoscrizione di un aumento di capitale da circa 120 milioni di euro finalizzato a garantire le risorse finanziarie necessarie per accelerare il percorso di crescita di Alpitour, anche attraverso ulteriori operazioni di acquisizione, consolidamento e partnership, in Italia ed all’estero. Asset Italia 1 deterrà il 32,67% di Alpitour e TIP circa il 30,91% di azioni correlate ad Asset Italia 1, con un esborso di oltre 37 milioni di euro.



Il prezzo delle azioni TIP è cresciuto del 44% dal 31 dicembre 2016 al 5 maggio 2017 ed il prezzo del Warrant TIP 2015-2020 è cresciuto del 142%, rispetto ad un +12% del FTSE MIB e ad un +29% dell’IT Star nel medesimo periodo.



Amplifon ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi consolidati pari a 296,1 milioni di euro, in crescita del 16,3% rispetto all’analogo periodo del 2016 e con un’ulteriore espansione del network con 203 nuovi DOS, tra negozi e shopin-shop. L’Ebitda è stato pari a 40,9 milioni di euro, in aumento del 20,2%.



BE ha chiuso un ottimo 2016 con un fatturato netto di circa 136,7 milioni di euro, +18,5% rispetto al 2015, ed un Ebitda di 16,2 milioni di euro, +8%.



La partecipata Digital Magics ha completato un aumento di capitale di circa 5 milioni di euro. TIP, già primo azionista con circa il 18% del capitale, ha sottoscritto la propria quota unitamente ad ulteriori azioni inoptate per un totale di 1,2 milioni di euro.



FCA ha riportato risultati record anche nel primo trimestre 2017 con ricavi netti di 27,7 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al primo trimestre 2016, e un Ebit adjusted di circa 1,5 miliardi di euro, in crescita dell’11%.



Ferrari ha annunciato il migliore primo trimestre di sempre con ricavi in crescita del 21,5% rispetto al primo trimestre 2016. L’Ebit adjusted, pari a 177 milioni di euro, è in miglioramento del 46%.



Interpump nel trimestre ha avuto ricavi consolidati per circa 273 milioni di euro (+20%) con un Ebitda di circa 63 milioni di euro (+32%). Il 20 marzo 2017 la società Gruppo IPG Holding S.p.A., partecipata da TIP al 33,719% (al netto delle azioni proprie ), ha acquisito - con una operazione fuori mercato - n. 2.000.000 di azioni ordinarie Interpump; per effetto dell’operazione Gruppo IPG Holding detiene n. 25.406.799 azioni Interpump, equivalenti al 23,33% del capitale (23,82% al netto delle azioni proprie).



Nel trimestre Moncler ha conseguito ricavi consolidati per 276,2 milioni di euro (+16%) e la crescita del fatturato è stata piuttosto equilibrata in tutti i mercati e canali in cui opera.



Prysmian ha avuto nel trimestre ricavi per circa 1,85 miliardi di euro (-3,7%) con un Ebitda adjusted pari a 154 milioni di euro (+2,5%).



Hugo Boss nel trimestre ha conseguito ricavi pari a 651 milioni di euro (+1%) ed un Ebitda adjusted di 97,4 milioni di euro (+4%).



Il primo trimestre dell’anno (semestre per Azimut-Benetti) si è svolto regolarmente per Eataly, Furla, Talent Garden, Roche Bobois e per le altre partecipazioni.



Anche gli investimenti in iGuzzini, Beta Utensili ed AAA effettuati da TIPO stanno generando buoni risultati.



Evoluzione prevedibile della gestione Il Gruppo TIP continua a mantenere un elevato dinamismo, realizzando buoni risultati economici e continuando a crescere confermandosi nel suo ruolo – unico in Italia come modello di business - di partner imprenditoriale e finanziario di riferimento per società eccellenti intenzionate a crescere e/o a risolvere problematiche di governance, sempre in ottica di sviluppo del business.





I risultati raggiunti da TIP per essere replicati dipenderanno dalle dinamiche dei mercati e dalle opportunità che si manifesteranno nel futuro. Azioni proprie Le azioni proprie in portafoglio al 31 marzo 2017 erano n. 1.449.498, pari allo 0,981% del capitale sociale. Alla data attuale le azioni proprie in portafoglio sono n. 1.439.498, pari allo 0,974% del capitale.



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Berretti dichiara, ai sensi del comma 2 art. 1 54 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Allegati: conto economico consolidato e prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2017.