Titoli di Stato, collocati 5,25 miliardi di Btp e Ccteu. Rendimenti in calo

Rendimenti in netto calo nell'asta con cui questa mattina il Tesoro ha collocato titoli per 5,25 miliardi di euro. In dettaglio, il rendimento nell'emissione di 2 miliardi di Btp a 5 anni (scadenza ottobre 2023) sono scesi di 40 punti, al 2,03%, rispetto alla precedente asta del 30 agosto scorso.

La domanda è stata pari a 2,834 miliardi con un rapporto di copertura di 1,42.

Nell'asta di Btp a 10 anni con scadenza a dicembre 2028, che anche in questo caso ha visto il collocamento dei 2 miliardi offerti, il rendimento è scesi di 35 punti, al 2,90%, con una richiesta di 2,87 miliardi (copertura 1,44).

Infine sono stati collocati CCTeu a 7 anni per 1,25 miliardi con un rendimento sceso di ben 53 punti all'1,77% e una domanda pari a 2,03 miliardi.