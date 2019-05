Trump manda in fibrillazione i mercati.Acquisti sul Bund. Spread schizza a 292

I mercati hanno accolto malissimo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di applicare dazi del 5% su tutti i beni importati negli Usa dal Messico a partire dal prossimo 10 giugno, dazi che saliranno gradualmente finchè non sarà fermata l'immigrazione clandestina. La Casa Bianca ha deciso di legare la lotta all'immigrazione clandestina alle tariffe commerciali: l'amministrazione Usa ha indicato che se la situazione verra' 'alleviata attraverso azioni messicane efficaci', e giudicate tali a 'discrezione' degli Stati Uniti, i dazi saranno rimossi. Altrimenti il prossimo primo luglio saranno alzati al 10%, l'1 agosto si passera' al 15%, l'1 settembre al 20% e l'1 ottobre al 25%. In una nota, la Casa Bianca ha fatto sapere che 'i dazi resteranno in vigore per sempre al 25% a meno che e fino a quando il Messico non fermera' in modo determinante il flusso illegale di stranieri in arrivo sul nostro territorio'.

Inoltre, sui mercati azionari, pesa sul clima internazionale anche l'andamento dell'economia cinese, con i nuovi dati macro pubblicati che hanno deluso il mercato. L'attività manifatturiera in Cina e' di nuovo scesa a maggio, dopo alcuni mesi di espansione, a causa della guerra commerciale con gli Usa. L'indice Pmi si e' stabilito a 49,4 dal 50,1 di aprile, al di sotto delle previsioni degli economisti.



Le Borse europee hanno aperto la seduta in netto calo: il Dax di Francoforte, a 11.742,21 punti, lascia sul terreno l'1,34%. L'indice Cac 40 di Parigi e' in calo dello 0,95% a 5.198,76 punti, l'Ftse 100 di Londra cede lo 0,71% a 7.167,24 punti.



Tokyo ha chiuso in forte calo con il Nikkei zavorrato la caduta delle azioni delle case automobilistiche giapponesi. Nell'ultimo decennio, grandi gruppi automobilistici hanno aumentato i loro investimenti in Messico, approfittando di un accordo commerciale favorevole con gli Stati Uniti e di una forza lavoro di alta qualita' e a basso costo. I produttori giapponesi non fanno eccezione, e queste tasse doganali, che, se applicate, avranno un impatto sui prezzi, sono una cattiva notizia quando stanno gia' affrontando un rallentamento delle vendite negli Stati Uniti.

Mazda ha sofferto di piu': il titolo e' sceso del 7,13% a 1,061,5 yen alla chiusura. Attualmente il gruppo non ha stabilimenti negli Stati Uniti, mentre vende circa 300.000 veicoli all'anno, assemblati in Messico (dove produce 180.000 auto) e Giappone. Anche Nissan, presente in questo paese latino-americano da 50 anni, ha incassato il colpo, con il titolo che ha perso il 5,31% a 734,6 yen. In totale, 769.000 veicoli hanno lasciato le sue fabbriche messicane nel 2018, di cui quasi la meta' negli Stati Uniti. Anche il titolo Toyota e' andato giu', ma in misura minore (-2,84% a 6.384 yen).



Il leader giapponese è ben radicato in Messico, dove nel 2018 ha prodotto 190.000 automobili, la maggior parte delle quali sono state esportate negli Stati Uniti. Ma ha fornito importanti garanzie a Donald Trump dopo essere stato preso di mira all'inizio del 2017 per un progetto di espansione di uno dei suoi stabilimenti messicani. In seguito ha rivisto al ribasso questi investimenti e ha anche annunciato la costruzione di un nuovo stabilimento da 1,6 miliardi di dollari in Alabama in collaborazione con Mazda, la cui produzione e' prevista per il 2021. Infine anche il titolo di Honda non e' stato risparmiato, perdendo il 4,26% a 2.651 yen.

Anche l'Ftse Mib di Milano, a 19.694,21 punti, è in rosso con il -1,27%: oggi è una giornata cruciale perchè si attende la risposta del Tesoro a Bruxelles che ha chiesto chiarimenti sull'andamento del debito pubblico italiano. I mercati attendono con impazienza la presa di posizione del governo di Roma, e lo spread, anche perché il clima d'incertezza alimenta la ricerca di asset finanziari più sicuri come il Bund, è volato in apertura a 292 punti.

Le tensioni evidenziate dal netto rialzo dello spread che ha superato quota 290 punti si riflettono anche sull'apertura negativa fdi Piazza Affari: il Ftse Mib avvia infatti le contrattazioni con un calo dell'1,14% a 19.721 punti mentre l'All Share si attesta a -1,07% e 21,622 punti. Fra i titoli più penalizzati, Tenaris -4,10% e Fca -4,% che potrebbero risentire delle nuove barriere commerciali a stelle e strisce. In negativo anche Exor (-1,8%), Cnh (-2,4%) e Ferrari (-0,9%).

Contengono le perdite gli assicurativi, mentre tengono i titoli piu' difensivi come Snam e Terna (+0,5%); in lieve rialzo anche Enel e Italgas (+0,1%). In rosso anche Saipem (-3%) con il prezzo del petrolio in calo. Il contratto sul Wti consegna luglio perde l'1,33% a 55,84 dollari al barile, con quello di pari scadenza sul Brent che scende dell'1,67% a 65,75 dollari al barile. Sul fronte dei cambi, infine, l'euro resta debole a 1,1139 dollari (1,1134 ieri sera). La moneta unica vale anche 121,2495 yen (122,187), mentre il cambio dollaro/yen e' pari a 108,855 (109,742).