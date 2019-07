E' andata bene l'asta dei Btp: il Tesoro ha assegnato 3 miliardi di titoli a 3 anni al tasso dello 0,49%. A giugno era dell'1,05%: il rendimetno e' quindi anche in netto calo. Sono stati assegnati anche 2,5 miliardi Btp a 7 anni: anche in questo caso il tasso è in netto calo, essendo passato all'1,24% dall'1,88% di giugno. In entrambe le aste, la domanda è stata molto sostenuta.