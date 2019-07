Titoli Stato: Btp 50 anni un successo, domanda record oltre 17 mld

Sono circa 200 gli investitori che hanno partecipato alla riapertura via sindacato del Btp a 50 anni, per una domanda complessiva pari a oltre 17 miliardi di euro. Lo comunica il ministero dell'Economia, sottolineando che gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo sono stati i principali sottoscrittori con una quota superiore al 35% (in particolare circa il 32% è andato a fondi pensione e assicurazioni mentre circa il 3% è stato assegnato a banche centrali e istituzioni governative). I fund manager si sono aggiudicati circa il 31% dell’emissione, mentre circa il 21% è stato sottoscritto da banche. Infine, agli hedge fund è stato allocato circa il 13%.



La partecipazione al collocamento del titolo, in termini di provenienza geografica, è stata estremamente diversificata ed ha visto una presenza preponderante di investitori esteri (circa l’84%) rispetto a quelli domestici (circa il 16%). Tra gli investitori esteri, più di un terzo del collocamento è stato assegnato ad investitori tedeschi (circa il 35%). Una quota importante è stata allocata ad investitori residenti in Gran Bretagna (circa il 22%). Il resto del collocamento è stato distribuito in larga parte in Europa continentale (circa il 17%), ed in particolare in Francia (4,9%), nei paesi scandinavi (4,3%), in Svizzera (3,6%), in Spagna (2,4%) e presso altri paesi europei per il restante 2,2%. Al di fuori dell’Europa, gli investitori statunitensi si sono aggiudicati circa l’8% dell’emissione, mentre il restante 2% dell’ammontare complessivamente emesso è stato collocato presso investitori asiatici. La transazione è stata effettuata tramite la costituzione di un sindacato di collocamento composto da Citigroup Global Market, Deutsche Bank, Goldman Sachs Int. Bank e UniCredit, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati coinvolti come co-lead manager dell’operazione.