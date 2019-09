Spread si restringe a 166,5 punti. Borse europee in rialzo

Titoli Stato: spread Btp/Bund si restringe a 166,5 punti

In attesa della formazione del nuovo governo, lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi si restringe a 166,5 punti dai 170 dell'apertura. Il rendimento scende allo 0,973%. Questa settimana sarà decisiva per la formazione del nuovo esecutivo rosso-giallo, che eviterebbe lo scenario di voto anticipato. Oggi il premier incaricato, Giuseppe Conte, dovrebbe concludere le consultazioni per poi incontrare nuovamente i capigruppo di M5s e Pd.

Borse europee: procedono in rialzo

Le Borse europee, dopo un avvio poco mosso, proseguono in rialzo. A Parigi l'indice Cac segna +0,07%; a Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,09%; a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,97%. Milano segna un +0,92%. Wall Street è chiusa per il Labor Day.