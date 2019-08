Spread in rialzo a 211 punti. Borse europee deboli

Titoli Stato: spread apre in rialzo a 211 punti, attesa per Conte

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 211,2 punti, dai 207,7 punti della chiusura di ieri. Nel giorno delle comunicazioni in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il tasso di rendimento si attesa all'1,460%.

Borse europee: aprono deboli, Londra positiva

Le Borse europee deboli in avvio di seduta dopo due sessioni consecutive di rialzo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a quota 20.676. Parigi giù dello 0,15% a 5.363,59 punti, a Francoforte l'indice Dax perde lo 0,01% a quota 11.713,77. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,15% a 7.201,15 punti.

Borsa: poco mossa, Ftse Mib -0,03%; giù banche, bene Juve

Inizio di giornata timido per Piazza Affari, che si muove in lieve ribasso dopo la chiusura contrastata delle banche asiatiche e in attesa del discorso del premier Conte al Senato. IL Ftse Mib perde lo 0,03% mentre gli investitori si aspettano novità sulla politica monetaria dalla riunione di Jackson Hole di domani; nel frattempo nella notte la banca centrale della Cina ha abbassato a 4,25% il tasso di interesse di riferimento a un anno sui prestiti alle banche commerciali. Nella prima parte di giornata le vendite penalizzano i bancari (Bper -1,9%, Ubi -1,41%); bene invece il lusso e gli assicurativi. L'industria si muove a due velocità, con Prysmian brillante (+1,25%), mentre scatta il titolo Juventus (+3,47%) in vista dell'inizio del campionato.