Borse europee: aprono in calo, pesano incertezze Brexit

La Borse europee aprono in calo. Sui mercati pesano le incertezze della Brexit. Il premier britannico Theresa May ha superato lo scoglio del voto di fiducia, ma ora dovra' trovare una difficile soluzione per portare avanti la Brexit. Londra arretra dello 0,44% a 6.832 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,57% a quota 19366,92. Francoforte scende dello 0,72% a 10.852 punti e Parigi dello 0,58% a 4.782 punti.

Borsa: parte in ribasso con Asia, Ftse Mib -0,52%; giu' banche

La Borsa di Milano inizia la giornata di contrattazioni in ribasso, in linea con gli altri principali indici europei, dopo la chiusura in rosso delle piazze asiatiche nella notte, penalizzate anche dalle tensioni fra Usa e Cina per il caso Huawei. A pochi minuti dall'apertura il Ftse Mib perde lo 0,52%, mentre lo spread fra Btp e Bund e' in leggera risalita a quota 255 punti base. Dopo lo sprint di ieri le vendite tornano a farsi sentire sul settore finanziario: le banche italiane, strette fra i problemi di Mps (-0,6%) e Carige e con la Bce determinata a veder smaltito lo stock di crediti deteriorati, sono spinti al ribasso dalle vendite. Banco Bpm e Ubi -1,4%, Unicredit -0,98% e Intesa Sanpaolo -0,81%. In flessione anche gli assicurativi e, dopo la corsa di ieri, il risparmio gestito. Vendite anche sull'industria, con Pirelli in calo dell'1,43%. Il rialzo del prezzo del greggio nelle ultime settimane e i nuovi contratti spingono Saipem (+1,27%). Contrastato il lusso, con Moncler in calo e Ferragamo sopra la parita'.

Titoli Stato: spread apre poco mosso a 253 punti

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale apre a 253 punti, contro i 254 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e' al 2,747%.