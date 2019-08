Spread stabile sotto 200 punti. Borse europee rimbalzano

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre stabile sotto quota 200 a 198,8 punti dai 199 punti della chiusura di venerdi' scorso. Il rendimento del decennale cala all1,311%. Gli investitori guardano con attenzione alla trattativa per la formazione di un nuovo governo in Italia e all'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina.

Borse europee: virano tutte in positivo

I mercati guardano con attenzione alle tensioni tra Cina e Usa e virano tutte in positivo, annullando l'effetto negativo dell'indice Ifo, ai minimi da oltre 7 anni. Londra è chiusa per festività. Milano sale dello 0,6%, Francoforte dello 0,25 e parigi dello 0,5%. Inizialmente i listini europei avevano aperto deboli, sulla scia del -2% di Tokyo e dell'escalation della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dello scorso fine settimana. Poi c'è stata la virata in positivo, favorita da Pechino che ha chiesto un negoziato 'soft' con Washington e da Donald Trump che ha accolto molto bene questa apertura.

Oro: prezzo al top da 6 anni per escalation guerra dazi

Il prezzo dell'oro, il bene rifugio per eccellenza, vola al top da sei anni, dopo l'escalation della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dello scorso fine settimana. Lo spot gold avanza dello 0,9% 1.539 dollari l'oncia, dopo aver toccato un massimo dall'aprile 2013 di 1.554 dollari. I future sull'oro salgono dello 0,8% a 1.549,50 dollari l'oncia.