Spread Btp/Bund in calo a 187 punti. Borsa: in ribasso dopo Bce

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in lieve calo a 187 punti, dai 188 punti della chiusura di ieri. Sempre ieri, dopo gli annunci della Bce, il differenziale, dopo essere sceso a un minimo di 176 punti ha sfondato quota 190 per poi ripiegare in chiusura. Il rendimento del decennale è in flessione all'1,497%.

Borsa: in ribasso dopo Bce, Ftse Mib -0,3%; sale Saipem

Avvio di giornata in territorio negativo per Piazza Affari, che, a mezz'ora circa dall'inizio delle contrattazioni, vede il Ftse Mib calare dello 0,3% a 21.837 punti. Sono ancora in calo gli istituti di credito: Intesa Sanpaolo limita il rosso allo 0,32%, Unicredit perde circa l'1% e Ubi quasi il 2%. Sempre nel comparto finanziario vendute anche Azimut e Nexi. In arretramento i petroliferi, con Saipem che si muove in controtendenza e guadagna lo 0,96% sulla scia della buona semestrale presentata ieri. Piatta Tim nonostante i buoni conti di Vodafone e il sostegno che Vivendi, principale azionista, ha espresso nei confronti dell'ad Luigi Gubitosi. Recupera dopo le vendite di ieri Stm (+1,26%), promossa da Barcleys. Nell'industria poco mosso il settore auto, nonostante i dati negativi riportati da Renault e Michelin; in calo, invece, il lusso.