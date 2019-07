Spread in calo, sopra 200 punti. Borse europee deboli, vola Deutsche Bank

Lo spread tra il rendimento del Btp a 10 anni e l'analogo Bund tedesco resta sopra 200 punti e apre a quota 207, in flessione dai 210 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento dei Btp scende a 1,692%.

Borsa: apertura in lieve calo, Ftse Mib -0,22%

Apertura di seduta in lieve calo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna -0,22% a 21.938 punti. All Share sul -0,19%.

Borse europee: aprono deboli, Deutsche Bank +3%

Le Borse europee aprono deboli, dopo i buoni dati sull'occupazione Usa a giugno, che dimostrano il buono stato di salute dell'economia a Stelle e Strisce. Si allontana così la possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi statunitensi a fine luglio. Il titolo di Deutsche Bank avanza del 3,1%, dopo l'avvio di un draconiano piano, che prevede il taglio di 18 mila posti. Si tratta del piano di ristrutturazione più drastico della storia della banca. Londra perde lo 0,14% a 7.542 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,22% a 21.938 punti. Francoforte scende dello 0,05% a 12.569 punti e Parigi dello 0,02% a 5.592 punti.