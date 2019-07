Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 208 punti

Apertura in calo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 208 punti per un rendimento dell'1,739%, dopo la chiusura di ieri a 209 punti. Sui mercati c'è attesa per l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, stasera al Congresso.

Borsa: apertura in lieve rialzo, Ftse Mib +0,22%

Apertura in lieve rialzo per la Borsa, che inizia la seduta con l'indice Ftse Mib positivo. L'indice Ftse Mib dopo pochi minuti di contrattazioni è a quota 21.933,77, in rialzo dello 0,22%.