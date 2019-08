Spread Btp/Bund in calo a 234 punti. Borsa Milano: +0,61% in apertura

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 234 punti, dopo aver chiuso a 241 punti venerdì scorso, sulla scia dell'apertura della crisi di governo. Il rendimento del decennale arretra all'1,757, dopo aver chiuso venerdì all'1,84%, ai massimi da inizio luglio.

Borsa: apertura positiva dopo Fitch, +1,08%, salgono banche

Apertura di seduta positiva per la Borsa che recupera posizioni dopo il forte calo di venerdì, sfruttando anche il verdetto di Fitch che aveva lasciato immutato il giudizio sul debito sovrano dell'Italia. Non solo, anche le voci sempre più insistenti di un possibile accordo per un governo Renzi-M5S piace ai mercati. L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,08% a 20.544 punti, All Share +1,02%. Comprate banche e finanziari, con Unicredit +1%, Ubi +1,2%, Banco Bpm +1,2%, Poste +1,4%. Su anche Buzzi (+2,4%), Eni (+0,6%), Enel (+1%), Leonardo. Atlantia è sul +0,9%.

Borse europee, partenza positiva dopo il venerdì nero

Le Borse europee confermano il loro andamento positivo. Londra guadagna lo 0,59% a 7.297 punti. Milano lo 0,86% a 20.500 punti, Francoforte l'1,12% a 11.822 punti e Parigi l'1,06% a 5.384 punti.