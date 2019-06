Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 242 punti. Borse caute in avvio

Partenza poco mossa per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,24%, a Parigi il Cac40 è piatto con un +0,06% e a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,07%. Anche il listino di Milano apre in calo. Il Ftse Mib segna -0,2% a 21.397 punti. A Piazza Affari corrono gli industriali e i petroliferi (Saipem +1,5%), insieme alla Juventus (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si raffredda ancora e scende in avvio a 242 punti base. Gli investitori si muovono cauti in vista del vertice del G20 a Osaka, in Giappone, nel corso del quale è previsto un incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping sulla questione commerciale.

Altro tema chiave di questa nuova ottava e motivo di prudenza sui mercati è la tensione in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Iran, dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte dell'esercito iraniano. Dal fronte macro sono previste poche indicazioni di rilievo oggi, con la sola pubblicazione dell'indice tedesco Ifo sulla fiducia delle imprese.

Sul mercato secondario, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 242 punti, copo aver chiuso venerdì scorso a quota 244 punti. Il rendimento del decennale è in calo al 2,115%.

In Asia, la Borsa di Tokyo chiude in lieve aumento. L'indice Nikkei avanza dello 0,13% a 21.285,99 punti. Sui mercati occhi puntati al G20, che inizierà venerdì prossimo in Giappone. In vista del vertice la Cina ha fatto sapere che lavorerà per promuovere un sistema di commercio multilaterale “senza discriminazioni” e “contro la pratica del bullismo”. Con un tacito riferimento alla politica Usa, Pechino si dice pronta a dialogare sulle grandi questioni globali, tra cui cita l’attuazione degli accordi di Parigi sui Cambiamenti Climatici del 2015, e dell’agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. A margine del G20 si incontretranno il presidente Usa e quello cinese Xi Jinping, che cercheranno di raggiungere un'intesa sulla guerra commerciali. “Un accordo, se ce ne sarà uno, deve essere di vantaggio reciproco”, fa sapere in proposito Pechino.