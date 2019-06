Borse su in attesa di Trump-Xi al G20. Spread Btp-Bund in calo a 243 punti

Borse europee in rialzo in attesa dell'avvio del G20 a Osaka. Mentre circola la voce secondo cui Cina e Stati Uniti si stanno avviando verso un accordo per una nuova tregua provvisoria sulla disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie, che servira' a riprendere i negoziati sul commercio interrotti a maggio scorso, gli investitori ritrovano fiducia e fanno scattare gli acquisti. Londra avanza dello 0,06% a 7.420 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,39% a quota 21.138,68. Francoforte cresce dello 0,51% a 12.308 punti e Parigi dello 0,14% a 5.508 punti.

Il Ftse Mib è guidato dal settore bancario e dai titoli di gruppi industriali che potrebbero ricevere un impatto positivo dalla tregua sui dazi (+1,6% St e Cnh): tra le banche Unicredit, Ubi e Banco Bpm salgono di oltre 2 punti percentuali. Bene anche Pirelli (+1,5%). n calo le utility. Negli scambi sui mercati asiatici, il prezzo del petrolio e' in discesa all'indomani del forte rialzo dovuto ai dati sulle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti: il Wti agosto, rispetto alla chiusura di 59,38 dollari al barile di ieri sera, e' quotato a 59,08, mentre il Brent si attesta a 66,1 dollari al barile nella scadenza di agosto (66,49 ieri sera).



Le scorte di greggio sono scese di quasi 13 milioni di barili nell'ultima settimana, segnando la maggiore contrazione da tre anni. Sul fronte valutario, l'euro arretra rispetto al dollaro che beneficia dell'ottimismo su un possibile accordo commerciale Usa-Cina: il cambio si attesta a 1,1359 dollari per un euro da 1,1369 di ieri sera. Euro/yen a 122,74 (da 122,54). Dollaro/yen a 108,06 (da 107,79).

La giornata sarà movimentata inoltre da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici di fiducia in Italia e nell'eurozona. Nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania. In arrivo da Oltreoceano la lettura finale del Pil relativo al primo trimestre dell'anno, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni. Guardando all'Italia, l'attenzione rimane alta sulla questione del debito e il confronto con Bruxelles, Prevista in giornata anche una emissione di Btp e Ccteu che concluderà il consueto trittico di fine mese del Tesoro.

Sul mercato secondario, avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco viene indicato a 245 punti base, in linea con la chiusura registrata nel finale ieri. Stabile anche il rendimento del Btp decennale benchmark, che si attesta al 2,15%, stesso valore del closing della vigilia.