Borse europee con il freno a mano. Spread in calo ma sopra 200 punti

Cautela per le principali Borse europee nell'ultima seduta della settimana in attesa di conoscere l'importante dato sull'occupazione Usa che sara' diffuso stasera. Gli indici azionari dei listini del Vecchio Continente partono misti: Francoforte e Parigi leggermente sopra la parità. Negativi invece Londra, Madrid e l'EuroStoxx 600. Dopo la corsa del 5% circa messa a punto nelle ultime quattro sedute, Piazza Affari in leggero rialzo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,07% a 22.136,72 punti. Avanza a sua volta dello 0,06% a 24.123,54 punti l'All-Share.

Ben impostate le azioni delle banche. Atlantia cede invece lo 0,6%, risentendo della decisione di Moody's di porre il rating del gruppo sotto revisione per un eventuale downgrade.

Wall Street riapre i battenti dopo la chiusura per l'Independence Day e a dettare il ritmo sui mercati sarà l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano in arrivo alle 14.30 italiane. Puntuali, come ogni primo venerdì del mese, verranno comunicati gli aggiornamenti sul mercato occupazionale Usa di giugno: in uscita il tasso di disoccupazione atteso stabile al 3,6% e le non farm payrolls statunitensi viste a quota +160mila. A maggio il saldo delle buste paga si è attestato a +75 mila unità dalle +224 mila di aprile. Dati molto attesi che potrebbero suggerire le prossime mosse della Fed sui tassi di interesse, in vista della riunione di fine mese.

Sul mercato secondario, lo spread tra il rendimento del Btp a 10 anni e l'analogo Bund tedesco apre in calo ma sopra 200 punti a quota 202, dopo aver archiviato ieri la seduta a 206,6 punti. Il rendimento dei Btp e' a quota 1,627%, in discesa dall'1,672% della chiusura di ieri.

Anche le Borse Asiatiche chiudono poco mosse e archiviano all'ombra della cautela l'ultima seduta della settimana. Gli investitori restano alla finestra anche in vista delle prossime mosse della Federal Reserve circa la riduzione dei tassi. Chiude in lieve rialzo Tokyo (+0,2%).Sul fronte valutario lo yen si deprezza leggermente sul dollaro, a un livello di 107,90, e a 121,60 sull'euro. In positivo Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,6%), piatte Hong Kong (+0,05%) e Seul (+0,09%). In rosso Mumbai (-0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale tedesca e dell'eurozona. Dagli Usa il tasso di disoccupazione, le buste paga del settore non agricolo ed i dati sul salario orario medio.

Sul fronte dei cambi, l'euro e' poco mosso: si attesta a 1,1273 dollari (ieri in chiusura a 1,1281 dollari). La valuta passa inoltre di mano a 121,7 yen (121,62 yen), mentre il dollaro-yen si attesta a 107,34 (107,8). E' debole il petrolio: il Wti, contratto con consegna ad agosto, segna un calo dello 0,26%, attestandosi a 56,65 dollari al barile.