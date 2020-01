Titoli Stato: spread Btp Bund apre in leggero calo a 141 punti base

Borse europee: tentano rimbalzo, avvio in cauto rialzo

Le Borse europee tentano il rimbalzo e aprono in cauto rialzo dopo le perdite pesanti di ieri. I mercati attendo il meeting Fed, che si concluderà domani. Non dovrebbero esserci sorprese ma saranno valutate le indicazioni sulle prospettive dell'economia Usa. A Parigi il Cac 40 ​sale dello 0,40% a 5.886,81 punti. A Francoforte il Dax avanza dello 0,49% a 13.267,76 punti. A Londra l'Ftse 100 guadagna lo 0.45% a 7.446,16 punti. Positiva anche Milano dopo la flessione di ieri: l'indice Ftse Mib segna quota 23.544,56, in rialzo dello 0,55% rispetto alla chiusura della vigilia.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 141 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 141 punti contro i 146 della chiusura di ieri e sui livelli dell'apertura. Il rendimento del decennale scende all'1,032%.