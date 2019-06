Borse europee deboli. Spread in lieve rialzo a 263,1 punti

Seduta negativa per le Borse europee, che tirano il fiato dopo una prima parte di settimana positiva continuando a monitorare con attenzione le condizioni del mercato e in particolare le conseguenze delle tensioni commerciali. Mentre sul mercato secondario il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi è in leggero rialzo (lo spread Btp-Bund si attesta a 263,1 punti, circa un punto in più rispetto alla chiusura di ieri, per un rendimento del Btp a 10 anni attestato al 2,386%), a Piazza Affari il Ftse All Share cede lo 0,37% e il Ftse Mib lo 0,39%. Perde mezzo punto Parigi, mentre Francoforte segna -0,39% e Londra -0,46%.

A incoraggiare le vendite e' anche la debolezza dei prezzi del petrolio, colpito dalle stime dell'American petroleum institute (Api) su un aumento a sorpresa delle riserve Usa: i dati ufficiali saranno rilasciati in giornata. Soffre cosi' il settore oil: a Milano deboli Tenaris (-1,73%), Saipem (-1,46%) ed Eni (-0,64%). Italgas segna -1,12% dopo la presentazione del nuovo piano che, secondo l'a.d. Paolo Gallo, rivede al rialzo tutti i target della societa'. Ancora positiva invece Telecom Italia (+0,43%) mentre si attendono novita' dal punto di vista della possibile integrazione con Open Fiber.

Sul mercato dei cambi, l'euro consolida le posizioni sopra la soglia di 1,13 dollari e vale 1,1333 (da 1,1315 ieri in chiusura). La moneta unica e' indicata inoltre a 122,75 yen (122,80), mentre il rapporto dollaro/yen si attesta a 108,33 (108,55). Come detto, sono pesanti i corsi del petrolio: il future luglio sul wti perde l'1,8% a 52,31 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent cede l'1,67% a 61,25 dollari.