Spread stabile a 187 punti in avvio. Borse negative dietro Wall Street

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre stabile a 187,8 punti. Il rendimento del decennale scende all'1,598%.

Borse europee: apertura in negativo dietro Wall Street

Le Borse Europee aprono in negativo, dietro Wall Street, preoccupate dall'andamento dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. A Parigi, l'indice Cac cede lo 0,22% a 5.602,25 punti; a Londra, l'indice FTSE 100 perde lo 0,2% a 7,563.88 punti; a Francoforte, l'indice Dax scivola dello 0,1% a 12,424 punti; a Milano l'indice Ftse Mib segna -0,21%.

Borsa: avvio piatto con Europa, -0,06%, giù banche, ok Ferrari

Mercato azionario poco mosso nelle prime battute della seduta, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna -0,06% a 22.190 punti, All Share sul -0,07%. Borse sul chi va là, con il tema dazi che ritorna sulla scena dopo le nuove dure dichiarazioni del presidente Trump. Sul listino scendono le banche, con Ubi -0,4%, Banco Bpm -0,6%, Unicredit -0,3%; fa eccezione Intesa con un +0,3%. Bene Ferrari che continua l'ascesa sui massimi con un +0,8%. Sale anche Fca (+0,7%) nonostante il calo delle immatricolazioni comunicato in mattinata. Giù Eni (-0,9%), Saipem a -1,7%, Tenaris -2%. Enel su dello 0,5% dopo che Moody's ha comunicato il miglioramento dell'outlook. Altri rialzi per Buzzi, Leonardo e Atlantia.