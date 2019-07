Titoli Stato: spread Btp/Bund stabile a 190 punti in apertura

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre stabile a 190 punti. Il rendimento del decennale sale all'1,599%.

Borsa: apertura in calo, Ftse Mib -0,68%

Apertura in netto calo per la Borsa: l'indice Ftse Mib segna quota 21.929,56, lo 0,68% in meno rispetto alla chiusura di ieri.