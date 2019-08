Germania, Pil si contrae dello 0,1%. Borse nervose e miste. Spread giù a 220

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 220 punti rispetto ai 223 della chiusura di ieri. Il tasso del decennale scende all'1,570%. A far scendere il differenziale è la discesa record del rendimento del Bund decennale tedesco, che arresta al minimo storico di -0,624%, sulla scia dei dati del Pil tedesco, il quale nel secondo trimestre si contrae dello 0,1% congiunturale, facendo crescere i timori di una recessione tecnica.

Borsa: -0,11% Ftse Mib in apertura

Apertura prudente per l'indice Ftse Mib, che segna una variazione del -0,11%. All Share sul -0,04%.

Borse europee: aprono nervose e miste dopo dati Pil tedesco

Le Borse europee aprono nervose, miste e poco mosse dopo i dati del Pil tedesco, che nel secondo trimestre registra una contrazione dello 0,1% congiunturale. Crescono i timori di una recessione tecnica per la prima economia europea. Prima della divulgazione dei dati sull'economia tedesca i future sugli indici delle piazze finanziarie europee erano positivi, sulla scia delle chiusure in rialzo di Wall Street e Tokyo. I listini azionari asiatici e Usa hanno infatti beneficiato della decisione Usa di ritirare fino a metà dicembre l'aumento del 10% delle tariffe su alcuni importanti beni di importazione cinesi. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,11%, Parigi sale dello 0,08% e Francoforte dello 0,09%.

A pochi minuti dal via, Milano perde lo 0,26% a 20.485 punti. Francoforte e Parigi restano poco mosse, rispettivamente in calo dello 0,15% a 11.731 punti e dello 0,14% a 5.355 punti. Londra guadagna lo 0,21% a 7.266 punti.

Germania: Pil si contrae 0,1% nel secondo trimestre

L'economia della Germania ha subito una contrazione congiunturale dello 0,1% nel secondo trimestre, in linea con le attese e contro il +0,4% dei primi tre mesi. Lo rileva l'ufficio federale di statistica Destatis. Su base annuale destagionalizzata il Pil frena a +0,4%, dopo il +0,9% dei primi tre mesi, inferiore all'ettesa frenata a +0,1%. Ora il rischio di recessione per la prima economia del Vecchio Continente si fa più forte. Già nell'ultimo trimestre del 2018 il Pil tedesco aveva segnato -0,2%, per poi tornare positivo.

