Titoli Stato: spread intorno a 300 punti dopo S&P. Borse positive

Titoli Stato: spread si restringe sotto 300 punti dopo S&P

Lo spread tra Btp e Bund, si restringe a 297 punti dai 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. E' un segnale positivo che arriva dopo il mancato declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia S&P, che venerdi' sera ha confermato il rating 'BBB', abbassando a negativo l'outlook. Il rendimento del decennale scende al 3,336% dal 3,465% della chiusura di venerdi' scorso, avvenuta prima del rapporto di S&P.

Borsa: apertura in netto rialzo, forte rimbalzo delle banche

La Borsa di Milano parte in spolvero e guadagna pochi minuti dopo l'avvio l'1,8% a 19mila punti, per poi scendere a +0,95%, dopo che S&P, venerdì sera, ha confermato il rating BBB e rivisto a 'negativo' da stabile l'outlook del debito sovrano italiano. I bancari sono protagonisti del rimbalzo a Piazza Affari: Banco Bpm guadagna il 4% ed è il titolo migliore del Ftse Mib. In rally anche Bper (+3,5%), Ubi (+3,7%), Intesa Sp (+2,7%), Mediobanca (+2,6%) e Unicredit (+2,8%). Anche Tim cresce e sale a 0,49 euro (+3%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende di oltre dieci punti dalla chiusura a 311 punti di venerdì scorso e stamattina si muove in area 297 punti, con un rendimento del decennale in calo al 3,33%.

Borse europee positive, calano tensioni su Italia dopo S&P

Le Borse europee restano positive, nonostante proseguano le turbolenze sui mercati azionari globali, coi sell off di venerdi' a Wall Street e di oggi in Asia, dove Shanghai ha chiuso in perdita di oltre il 2%. Diminuiscono invece le tensioni sull'Italia dopo il mancato declassamento da parte di S&P. Lo dimostra anche lo spread sceso sotto quota 300 punti. Londra segna +0,6%, Francoforte +0,54%. Parigi e' chiusa per un incidente tecnico. Secondo Euronext dovrebbe riaprire in leggero rialzo.

Sui listini asiatici, brusca frenata delle piazze cinesi, mentre la Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,16%. Venerdì, il Dow Jones ha terminato gli scambi in calo dell'1,19%, il Nasdaq ha perso oltre il 2%.