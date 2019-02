Starace: "Fusione reti? Bene tavolo Tim-Open Fiber, ma prima chiarezza in Tim"

Le trattative per un'aggregazione tra le reti di Tim e Open Fiber spettano alle societa' e non agli azionisti: comunque, prima di tutto e' necessario un chiarimento all'interno di Tim. "Gubitosi deve prima fare una serie di passi all'Interno di Tim per sapere prima di tutto se resta amministratore delegato, poi se all'interno di Tim si vuole la separazione della rete e se ci si vuole unire con Open Fiber". E' quanto ha detto l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace, conversando con i giornalisti in occasione della presentazione del canale we "The Voice of Business". "Con TIM - ha riferito il top manager - i contatti li ha Open Fiber e gli azionisti e' bene che lascino fare alla societa'. Tim si deve sedere intorno al tavolo con open Fiber e finalmente lo stanno facendo. sono tre anni che lo diciamo". Insomma, per Starace, prima di tutto e' necessario un chiarimento all'interno della Tim. "Si chiariscono le cose e poi si capira'. Sono d'accordo con i vertici di Open Fiber sul fatto che si possano fare accordi commerciali e su questo la societa' ha la sua autonomia e nessuno esclude che si possono fare con investimenti in alcuni tratti. Per il resto la decisione spetta agli azionisti"