Tod's corre in Borsa grazie ai legami di Della Valle. Upgrade degli analisti

Seduta sprint per Tod's che beneficia dell’ingresso nel capitale della società del fondo Strategic Capital di Andrea Bonomi, che con Della Valle era stato protagonista della battaglia a Cairo per il controllo di Rcs, con una quota pari al 3% del capitale. Le azioni del gruppo fondato da Diego Della Valle si posizionano tra i migliori titoli di tutta piazza Affari con un +8,22% a 65,8 euro: il titolo ha toccato un massimo intraday a 66,35 euro e registra volumi gia' elevati e pari all'1,59% del capitale.

Mediobanca Securities (giudizio neutral con target price a 56 euro) evidenzia infatti il newsflow relativo alla comunicazioni sugli acquisti in Borsa che sono state inviate ieri alla Consob secondo cui Andrea Bonomi ha acquistato circa un milione di azioni della società del lusso italiana per un corrispettivo di 60 milioni di euro. Gli analisti sottolineano che la quota del 3% è poco inferiore a quella del 3,46% detenuta da Lvmh e del 3,7% posseduta dal fondo Oppenheimer.

Le azioni sono poi sostenute da un report di Citigroup, che ha alzato il prezzo obiettivo su Tod's da 57 a 69 euro, confermando la raccomandazione buy. Gli esperti hanno migliorato le stime di Eps del 15% sul 2016 e del 10% sul 2017-2018 "per riflettere i potenziali benefici dell'adozione del regime fiscale del Patent Box". Barclays ha invece aumentato sull'azione il prezzo obiettivo a 54 da 45 euro (underweight) in un report dal titolo "Un certo ottimismo in vista del quarto trimestre".