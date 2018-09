Tod's, Della Valle inaugura "apartment", la boutique londinese

Un'inaugurazione che è stato un vero successo. Stiamo parlando del nuovo store londinese di Tod's, che in Sloane Street ha lanciato un rivoluzionario modo di accogliere. Non più una boutique ma un "apartment", il cui obiettivo è far sentire i clienti "come a casa".

Progettato dall’architetto India Mahdavi, l'apartment è stato inaugurato lo scorso 15 settembre nel corso della Fashion Week londinese ottenendo un coro di consensi. Il negozio è un salotto caldo e accogliente, con sofà colorato e tavoli, un bar e angoli dove scarpe e borse sono posati come oggetti da guardare e toccare.

Un nuovo successo, insomma, per il gruppo di Casette D'Ete, dopo i risultati semestrali presentati lo scorso agosto che hanno mostrato ricavi in rialzo e soprattutto previsioni convincenti, tanto da guadagnarsi una serie di promozioni da parte degli analisti, mai stati teneri negli ultimi anni con Tod's.

E una ulteriore buona notizia che contrasta le voci di borsa sulle precarie condizioni di salute del patron, Diego Della Valle, voci che peraltro vengono smentite ad Affaritaliani.it nel modo più secco e definitivo dall'ufficio stampa dell'azienda marchigiana e dalla presenza dello stesso Della Valle all'inaugurazione della boutique londinese.