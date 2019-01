Tod's finisce ko a Piazza Affari. Della Valle non fa il miracolo sui ricavi

Seduta negativa per Tod's, che cede il 5,5% circa a Piazza Affari, all'indomani della pubblicazione dei risultati preliminari 2018, che hanno deluso le aspettative sul fronte dei ricavi. Inoltre, il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle ha ribadito l'impegno a investire tutto il necessario per la crescita, ma ha lasciato anche intendere che il rilancio portera' risultati nel medio termine. Le azioni di Tod's, oggi tra le peggiori, scendono del 5,51% a 41,08 euro per azione, ma erano arrivate a perdere piu' del 7,6% a un minimo di seduta di 39,66 euro e ai livelli di meta' dicembre 2018. Il titolo e' in controtendenza con i listini principali (+1,1% il Ftse Mib e +1,06% l'All Share).

Nell'esercizio 2018 ha realizzato un fatturato totale di 940,4 milioni a cambi correnti, in calo del 2,4% rispetto all'anno precedente. A cambi costanti il fatturato e' pari a 958,2 milioni (-0,5%), cioe' sostanzialmente in linea con i risultati del 2017. I marchi che hanno subito l'impatto maggiore dei cambi sono Tod's e Roger Vivier, data la loro importante presenza all'estero.

Secondo Equita, in particolare, "il fatturato del quarto trimestre e' stato sotto le attese (-3% anno su anno a 234 milioni)", motivo per cui gli analisti hanno "tagliato le stime 2018 (utile per azione -16%) per peggiore effetto cambio, minore leva operativa e maggiori costi. Il taglio e' piu' pesante sul 2019 (-3% sul fatturato)". Per Equita la valutazione e' "hold" e "il target scende a 38 euro per azione, dai precedenti 52 euro, con rapporto prezzo/utile 2019 implicito di 22,5 volte".