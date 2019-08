Torna l'ipotesi di fusione con Renault. Borsa, il titolo Fca ingrana la quinta

Fiat Chrysler euforica a Piazza Affari dopo che il Sole 24 Ore ha rilanciato l'ipotesi di fusione con il gruppo Renault, questa volta chiamando in causa piu' attivamente gli altri attori coinvolti, a partire dal governo francese e da Nissan. Poco prima del giro di boa di meta' seduta, Fca ha chiuso con un progresso del 3,34% a 11,5280 euro per azione, poco sotto i massimi intraday. In gran spolvero l'intera filiera della famiglia Agnelli. In evidenza anche il titolo Renault (quotato a Parigi) che piazza un progresso del 5,15%. Tornando al listino milanese, si segnala la buona perfomance anche degli altri titoli dell'automotive: con Pirelli e Brembo in particolare.