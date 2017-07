Premi di Laurea del Comitato Leonardo, aperte le candidature 2017



Al via l’edizione 2017 dei Premi di Laurea del Comitato Leonardo, che ogni anno premia i giovani e le tesi più brillanti sul tema Made in Italy ed eccellenza italiana in diversi settori: dallo sport alla moda, dal design del gioiello alla meccanica, dalla tecnologia alla sostenibilità, dalla nautica alla valorizzazione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Grazie alla collaborazione di prestigiose aziende Associate al Comitato Leonardo, l’iniziativa, giunta alla XX edizione, ha permesso di sostenere negli anni oltre 150 brillanti giovani provenienti da istituti universitari di tutta Italia.

Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo. Aperte le candidature 2017. Le parole di Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo

Il Comitato Leonardo, nato nel 1993 su iniziativa comune dell’ICE, di Confindustria e di un gruppo d’imprenditori, tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, è presieduto oggi dall’imprenditrice Luisa Todini. Si pone come obiettivo primario la promozione dell'Italia come Sistema Paese attraverso varie iniziative finalizzate a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita. “Le nuove generazioni rappresentano il futuro motore della nostra economia e oggi abbiamo il dovere di valorizzarne il talento, un patrimonio dalle enormi potenzialità da tutelare ed incentivare” ha commentato Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo “E’ anche con questo obiettivo che il Comitato Leonardo da XX edizioni promuove i Premi di Laurea: grazie a questa iniziativa stiamo contribuendo, nel corso degli anni, a supportare le idee più promettenti e a creare un ponte diretto tra Università e mondo del lavoro, sostenendo non solo i giovani di oggi ma gli imprenditori di domani.”

Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo. Aperte le candidature 2017. I 12 bandi

12 i bandi per il 2017, per l’assegnazione di altrettanti Premi di Laurea concessi da prestigiose aziende italiane. In palio 9 borse di studio da 3.000 euro e 3 tirocini retribuiti di 6 mesi offerti da Bonfiglioli Riduttori SpA, Fondazione Manlio Masi e Perini Navi presso le loro sedi.

Di seguito l’elenco completo dei bandi: Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy”; Premio Centro Orafo Il Tarì SCPA “Come evolve un distretto produttivo nella economia digitale. Il mercato del lusso: tech companies e store on line; Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA “Sviluppo di soluzioni meccatroniche per la trasmissione di potenza in applicazioni industriali”; Premio CONI "Sport ed economia: il contributo dello sport - leva di innovazione competitività ed occupazione - alla crescita economica del nostro paese. Valutazione dell'impatto economico dello sport e delle industrie sportive"; Premio Damiani SpA “L’impatto delle strategie di CRM nel mondo del lusso”; Premio Fabiana Filippi SpA

“Come si crea una marca forte nella moda”; Premio Fondazione Manlio Masi “Internazionalizzazione e competitività del Made in Italy nel nuovo contesto economico mondiale”; Premio G.S.E. - Gestore Servizi Energetici “Soluzioni energetiche innovative per favorire la transizione verso un modello circolare di sviluppo”; Premio Leonardo SpA "Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi”; Premio SIMEST S.p.A. “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del Sistema Italia per lo sviluppo della competitività”; Premio Perini Navi S.p.A “Progetto di un’imbarcazione a vela non superiore a 60mt che presenti soluzioni innovative d'interni, e che integri nel design esterno innovazioni per lo sfruttamento dell'energia solare, il tutto studiato in armonia con il moderno styling"; Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale per l'industria 4.0". I bandi integrali ed i moduli di partecipazione sono disponibili nella sezione “Premi di Laurea” del sito: http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea E’ inoltre possibile partecipare ad uno o più bandi inviando la documentazione richiesta alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (via Liszt 21, 00144 Roma – segreteria@comitatoleonardo.it) entro e non oltre il 6 novembre 2017. La premiazione avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale nel corso della prossima cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo, alla presenza del Presidente della Repubblica.